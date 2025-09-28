Mignani guarda avanti c’è subito Frosinone | Crediamo in noi lo abbiamo dimostrato

Il Cesena conquista un ottimo punto con il Palermo, al termine di una gara equilibrata e giocata con grande intensità. Non ha rimpianti Mignani, nonostante l’errore di Shpendi che ha sprecato l’occasione del raddoppio. "Non è tanto il risultato di cui si deve parlare, ma della prestazione e dello spirito – dice subito il mister –. Tante le cose positive che si sono viste, ma bisogna ricordare che davanti c’è sempre un avversario. Entrambe le squadre potevano vincere la partita e hanno dimostrano di credere nel lavoro che stanno facendo". Esordio per Guidi, schierato largo a destra: "Felice per il suo debutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

