Il franchise di Pokémon rappresenta uno dei fenomeni culturali più longevi e consolidati a livello mondiale, con una presenza che si estende da oltre vent’anni. Nonostante il grande successo commerciale e mediatico, alcune opere legate all’universo dei mostriciattoli tascabili rimangono ancora in ombra rispetto alla loro potenzialità. In particolare, il manga Pokémon Adventures, pubblicato dal 1997 senza interruzioni, resta un patrimonio narrativo poco sfruttato sotto forma di adattamento animato. il valore narrativo di Pokémon adventures. una narrazione fedele ai videogiochi principali. Pokémon Adventures si distingue per essere molto più vicino alle vicende dei titoli videoludici originali rispetto all’anime classico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Miglior manga dei Pokémon in attesa di un adattamento da 28 anni