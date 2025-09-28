Miglio d’oro che successo Sbordone e Gallorini esultano
PODISMO Un grande successo per il Miglio d’Oro. Successo di presenze ed entusiasmo alla quinta edizione del Miglio d’Oro organizzata dal Rotary Club di Grosseto con la collaborazione del Panathlon Club di Grosseto ed il patrocinio del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto e l’organizzazione tecnica di Marathon Bike e Uisp. Grande partecipazione sia degli atleti per la gara podistica che della cittadinanza per la camminata. Il tutto si è svolto sulle Mura Medicee sotto uno splendido sole che ha illuminato la perfetta riuscita della giornata. La gara podistica di un miglio che è stata vinta da Salvatore Sbordone della Asd 4° Stormo, che per pochi secondi non ha battuto il record detenuto ancora da Davide Catalano; secondo e terzo posto per Davide Borselli e Federico Lubrano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
