Donald Trump torna a far discutere con un nuovo attacco diretto a Microsoft, visto che il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la società di Redmond d eve licenziare Lisa Monaco, entrata a maggio come Presidente degli Affari Globali. Secondo Trump, la sua presenza in un ruolo così delicato rappresenterebbe un “pericolo per la sicurezza nazionale”, vista la quantità di informazioni sensibili a cui Microsoft ha accesso grazie ai contratti con il governo americano. Trump ha ricordato che Monaco è stata Senior National Security Aide durante l’era Obama e poi Vice Procuratore Generale sotto l’amministrazione Biden, accusandola di essere “ossessionata da leggi e armi” e di aver sostenuto politiche che lui considera parte di complotti del cosiddetto “Deep State”. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Microsoft deve licenziare Lisa Monaco, dirigente della compagnia, secondo Donald Trump

