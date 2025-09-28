Micol accende il noir veneziano | il primo romanzo di Andreea Catana
Sbircia la Notizia Magazine vi conduce oggi nella Venezia dei ruggenti anni Venti, dove il romanzo d’esordio di Andreea Catana mette in scena un intreccio di passioni, vendette e segreti. Micol intreccia noir e ricostruzione storica, accendendo i riflettori su un’eroina determinata a sfidare le ombre che avvolgono la Serenissima. Una Venezia in chiaroscuro La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: micol - accende
Fuori Milano, un mondo gourmet sorprendente. a Busto Arsizio – a soli trenta minuti da Milano – si accende una nuova cartina gastronomica. In un ambiente che va oltre i limbici della città, chef stellati vengono qui nei loro giorni “off” per ritrovare gusto, creativi - facebook.com Vai su Facebook
Micol Martinez l'esordio narrativo noir - ', l'esordio narrativo di Micol Martinez, cantautrice milanese conosciuta nell'ambiente indipendente, ha conquistato la ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive