Michigan uomo apre il fuoco in una chiesa mormone | le immagini della polizia
Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria in una chiesa mormone in Michigan e l’aggressore è morto. Lo ha reso noto la polizia. La sparatoria è avvenuta presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit, ha dichiarato la polizia locale in un post sui social media. La chiesa è in fiamme. Tra i feriti ci sono anche dei bambini. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
