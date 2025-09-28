Michigan spari in una chiesa mormone

19.55 Almeno un morto e diversi feriti, tra cui dei bambini, durante una sparatoria presso una chiesa mormone a Grand Blanc nel Michigan a 80 km a nord di Detroit. L'attentatore è stato ucciso dalla polizia.In un video si vede un fuoristrada,con due enormi bandiere americane, sfondare una porta della chiesa. L'uomo avrebbe prima sparato e poi appiccato il fuoco. Diverse persone risultano disperse, intrappolate nell'edificio crollato e in fiamme. Identificato l'attentatore, è un uomo di 40 anni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, almeno un morto e 9 feriti - A un mese dall'attacco a Minneapolis, nel quale sono morti due bambini, stavolta è una chiesa mormone in Michigan ad essere stata presa di mira. Riporta ansa.it

Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, diversi feriti. Neutralizzato l'aggressore - Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria in una chiesa mormone in Michigan e l'aggressore è stato "neutralizzato". Come scrive huffingtonpost.it