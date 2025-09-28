Michigan spari in una chiesa | 2 morti e 8 feriti bambini tra le vittime Ucciso il killer un veterano dei marines

Una sparatoria è avvenuta presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, nel Michigan, causando due morti e otto feriti, tra cui diversi bambini. Ci sarebbero anche alcuni dispersi che potrebbero essere rimasti intrappolati nell’edificio. L'attacco si è verificato a circa 80 chilometri a nord di Detroit, nella zona di Flint. Secondo quanto riferito dalla polizia in conferenza stampa, l'assalitore - il quarantenne Thomas Jacob Sanford, un veterano dei marines (ha servito in Iraq dal 2004 al 2008) residente a Burton, località vicina al luogo della sparatoria - ha prima lanciato il suo pick-up contro l'ingresso della chiesa, poi ha aperto il fuoco con un fucile d'assalto sui fedeli presenti e infine ha appiccato il fuoco all'edificio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Michigan, spari in una chiesa: 2 morti e 8 feriti, bambini tra le vittime. Ucciso il killer, un veterano dei marines

