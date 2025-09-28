Michigan sparatoria in una chiesa mormone Trump | Ennesimo attacco ai cristiani

Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria in una chiesa mormone in Michigan e l’aggressore è morto. Lo ha reso noto la polizia. La sparatoria è avvenuta presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit, ha dichiarato la polizia locale in un post sui social media. La chiesa è in fiamme. La polizia ha dichiarato che non sussiste alcuna minaccia per la popolazione. Tra i feriti ci sono anche dei bambini. Almeno una persona è stata confermata come morta in seguito alla sparatoria, lo ha dichiarato il capo della polizia William Renye in una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Michigan, sparatoria in una chiesa mormone. Trump: “Ennesimo attacco ai cristiani”

