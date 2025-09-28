Michigan sparatoria in una chiesa mormone | diverse vittime fermato il killer Edificio in fiamme
Diverse persone sono state colpite da arma da fuoco in una chiesa mormone nel Michigan, a Flint. L'autore della sparatoria sarebbe stato neutralizzato e non costituirebbe più una minaccia. La sparatoria è avvenuta presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit, ha dichiarato la polizia locale in un post sui social media. La chiesa è ora in fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Un video mostra la chiesa in fiamme mentre le autorità stanno intervento per porre fine ad una sparatoria che ha causato numerose vittime presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, nel Michigan. Vai su X
