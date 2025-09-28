Michigan sparatoria in una chiesa mormona | Diversi colpiti edificio in fiamme
(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste colpite nella sparatoria avvenuta oggi, domenica 28 settembre, in una chiesa mormona a Grand Blanc in Michigan. Lo riporta la polizia locale che aggiunge che l'aggressore sarebbe stato colpito e non è più una minaccia, mentre l'edificio religioso è in fiamme, secondo quanto si legge sulla Cnn. —[email protected] (Web . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: michigan - sparatoria
Sparatoria in Michigan: ferite diverse persone in una chiesa mormone
Un video mostra la chiesa in fiamme mentre le autorità stanno intervento per porre fine ad una sparatoria che ha causato numerose vittime presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, nel Michigan. Vai su X
New Neighborhood, Empire, Michigan - facebook.com Vai su Facebook
Usa, media: "Sparatoria in una chiesa mormona nel Michigan" - In fiamme la cappella di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Lo riporta tg24.sky.it
Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan: diversi feriti, ucciso l'aggressore. In fiamme l'edificio - Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria presso un chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. Riporta ilmessaggero.it