Michigan sparatoria in una chiesa | due morti e otto feriti bambini tra le vittime Ucciso il killer

Una sparatoria è avvenuta presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, nel Michigan, causando due morti e otto feriti, tra cui diversi bambini. L'attacco si è verificato a circa 80 chilometri a nord di Detroit, nella zona di Flint. Secondo quanto riferito dalla polizia in conferenza stampa, l'assalitore - un uomo di 40 anni residente a Burton, località vicina al luogo della sparatoria - ha prima lanciato il suo pick-up contro l'ingresso della chiesa, poi ha aperto il fuoco con un fucile d'assalto sui fedeli presenti e infine ha appiccato il fuoco all'edificio. Le fiamme hanno avvolto la struttura, e anche se i vigili del fuoco sono riusciti a domarle, una parte della struttura sarebbe crollata.

