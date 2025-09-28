Michigan sparatoria in una chiesa | due morti e otto feriti bambini tra le vittime Ucciso il killer
Una sparatoria è avvenuta presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, nel Michigan, causando due morti e otto feriti, tra cui diversi bambini. L'attacco si è verificato a circa 80 chilometri a nord di Detroit, nella zona di Flint. Secondo quanto riferito dalla polizia in conferenza stampa, l'assalitore - un uomo di 40 anni residente a Burton, località vicina al luogo della sparatoria - ha prima lanciato il suo pick-up contro l'ingresso della chiesa, poi ha aperto il fuoco con un fucile d'assalto sui fedeli presenti e infine ha appiccato il fuoco all'edificio. Le fiamme hanno avvolto la struttura, e anche se i vigili del fuoco sono riusciti a domarle, una parte della struttura sarebbe crollata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: michigan - sparatoria
Sparatoria in Michigan: ferite diverse persone in una chiesa mormone
Michigan, sparatoria in una chiesa mormone: diverse vittime, fermato il killer. Edificio in fiamme
Michigan, sparatoria in una chiesa mormona: “Diversi colpiti, edificio in fiamme”
Sparatoria in una Chiesa in Michigan, almeno un morto e nove feriti https://iltempo.it/esteri/2025/09/28/news/sparatoria-in-una-chiesa-in-michigan-almeno-un-morto-e-nove-feriti-44312077/… via @IlTempo_official - X Vai su X
Sparatoria in una chiesa mormone del Michigan. Un uomo ha aperto il fuoco sulle persone che stavano partecipando alla messa nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni della comunità di Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit. Le for - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, due morti e 8 feriti - A un mese dall'attacco a Minneapolis, nel quale sono morti due bambini, stavolta è una chiesa mormone in Michigan ad essere stata presa di mira. Secondo ansa.it
Sparatoria in Michigan, i morti salgono a due - Una delle nove persone ferite in una sparatoria nella chiesa mormone di Gran Blanc, in Michigan è morta. Secondo ansa.it