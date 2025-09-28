Michigan sparatoria in chiesa mormona | attentatore neutralizzato diversi feriti edificio in fiamme | VIDEO

Ildifforme.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli scoppi degli spari, le urla, il panico e i feriti. Potrebbe essere questa la sintesi di quegli attimi terrificanti vissuti da alcuni fedeli presenti in una chiesa mormona nel Michigan. Una scena a dir poco tragica con protagonista un uomo che ha fatto irruzione nell’edifico, aprendo il fuoco e spargendo il terrore, finché non . L'articolo Michigan, sparatoria in chiesa mormona: attentatore neutralizzato, diversi feriti, edificio in fiamme VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

michigan sparatoria in chiesa mormona attentatore neutralizzato diversi feriti edificio in fiamme video

© Ildifforme.it - Michigan, sparatoria in chiesa mormona: attentatore neutralizzato, diversi feriti, edificio in fiamme | VIDEO

In questa notizia si parla di: michigan - sparatoria

Sparatoria in Michigan: ferite diverse persone in una chiesa mormone

Michigan, sparatoria in una chiesa mormone: diverse vittime, fermato il killer. Edificio in fiamme

Michigan, sparatoria in una chiesa mormona: “Diversi colpiti, edificio in fiamme”

michigan sparatoria chiesa mormonaSparatoria in una chiesa mormone in Michigan, tra i feriti anche dei bambini. Neutralizzato l'attentatore - Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria presso un chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. Segnala gazzettadelsud.it

Usa, media: "Sparatoria in una chiesa mormona nel Michigan" - In fiamme la cappella di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Michigan Sparatoria Chiesa Mormona