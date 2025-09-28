Michigan sparatoria in chiesa mormona | attentatore neutralizzato diversi feriti edificio in fiamme | VIDEO
Gli scoppi degli spari, le urla, il panico e i feriti. Potrebbe essere questa la sintesi di quegli attimi terrificanti vissuti da alcuni fedeli presenti in una chiesa mormona nel Michigan. Una scena a dir poco tragica con protagonista un uomo che ha fatto irruzione nell’edifico, aprendo il fuoco e spargendo il terrore, finché non . L'articolo Michigan, sparatoria in chiesa mormona: attentatore neutralizzato, diversi feriti, edificio in fiamme VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: michigan - sparatoria
Sparatoria in Michigan: ferite diverse persone in una chiesa mormone
Michigan, sparatoria in una chiesa mormone: diverse vittime, fermato il killer. Edificio in fiamme
Michigan, sparatoria in una chiesa mormona: “Diversi colpiti, edificio in fiamme”
Video dall’alto della chiesa di Grand Blanc in Michigan che ha preso fuoco dopo una sparatoria. - X Vai su X
New Neighborhood, Empire, Michigan - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, tra i feriti anche dei bambini. Neutralizzato l'attentatore - Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria presso un chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. Segnala gazzettadelsud.it
Usa, media: "Sparatoria in una chiesa mormona nel Michigan" - In fiamme la cappella di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Si legge su tg24.sky.it