Michigan le immagini dal drone delle fiamme nella chiesa mormone

Una sparatoria nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc nel Michigan, circa 80 chilometri a nord di Detroit, ha provocato feriti e morti, tra cui l’attentatore. Nelle immagini del drone, si vede l’edificio ecclesiastico in fiamme. La chiesa, circondata da un parcheggio e da un ampio prato, si trova vicino a zone residenziali e a una chiesa dei Testimoni di Geova. La comunità di circa 8.000 persone si trova appena fuori Flint. La sparatoria è avvenuta la mattina dopo la morte di Russell M. Nelson, il presidente più anziano della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, all’età di 101 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Michigan, le immagini dal drone delle fiamme nella chiesa mormone

In questa notizia si parla di: michigan - immagini

Michigan, uomo apre il fuoco in una chiesa mormone: le immagini della polizia

Una chiesa ha preso fuoco e parte del tetto é collassato a causa di una sparatoria con numerose vittime a Grand Blanc, Michigan. Queste sono immagini ottenute da @FaytuksNetwork. - X Vai su X

Tectonic Setting of the Igneous Rocks | *Infographic by @Rob Van der Voo - University of Michigan. - facebook.com Vai su Facebook

Michigan, uomo apre il fuoco in una chiesa mormone: le immagini della polizia - (LaPresse) Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria in una chiesa mormone in Michigan e l'aggressore è morto. Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan: bambini fra i feriti, edificio in fiamme - Diverse persone sono rimaste ferite, fra loro anche dei bambini, in una sparatoria in un chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. Secondo unionesarda.it