Mia figlia mi ha fatto vedere le foto di Rosa Chemical su OnlyFans Sono foto artistiche bellissime | Rossella Erra lo confessa a Ballando con le stelle

Non una novità. Chi conosce Rosa Chemical sa bene che il cantante non ha mai fatto mistero di essere libero a 360 gradi e che con il suo corpo ha un ottimo rapporto, tanto da essere iscritto a OnlyFans e già diverso tempo fa sono circolate foto hot e vietate. Ieri sera, sabato 27 settembre, il colpo di scena. Al termine dell’ottima prova con il paso doble assimeme a Erica Martinelli, “il tribuno del popolo” Rossella Erra ha confessato: “Mia figlia mi ha fatto vedere le sue foto su OnlyFans. Sono foto artistiche. Selvaggia, dovresti vederle anche tu: impareresti qualcosa”. La risposta arriva proprio dalla giurata che aveva chiesto se poi la Erra, come aveva confessato durante la conferenza stampa del programma, avesse poi cercato le foto hot del concorrente, La prova ha convinto la giuria e Rosa Chemical ha poi spiegato: “In realtà sono un cuore di panna, Erica sta tirando fuori quel lato un po’ più fragile e gentile di me”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Gisele Pelicot, la figlia Caroline Darian accusa: «Io stuprata da mio padre Dominique, lei sapeva e non ha fatto nulla. Non ci parliamo più» - «Dominique Pelicot ha concluso la sua carriera criminale drogando sua moglie per 10 anni, ma non ha cominciato con Gisèle. Come scrive msn.com
“Abbiamo rischiato di perdere mia figlia a 10 anni per una sinusite, le hanno fatto una craniotomia. Non ce la faceva più dal dolore”: Alberto Rossi in lacrime - L'attore di "Un Posto al Sole" racconta il dramma della figlia 10enne operata con una craniotomia dopo complicazioni post- Segnala ilfattoquotidiano.it