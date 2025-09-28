Mezza maratona Chiara Frontini e Antonella Sberna | Va replicata
La mezza maratona di Viterbo è stata una festa di sport, capace di esaltare i valori della partecipazione, dell'inclusione e della promozione di corretti stili di vita. “Una scelta azzeccata - la definisce la sindaca Chiara Frontini -, alla quale dare continuità anche nel futuro”.Tanti atleti e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: mezza - maratona
Forrest Gump spunta nella mezza maratona di Città del Messico, scatta il grido: “Corri, Forrest, corri!”
Mezza Maratona Alzheimer, 400 sono le persone già iscritte tra runner competitivi e supporter runner
Therese Johaug punta alla mezza maratona dei Campionati europei di corsa su strada 2027? Gli indizi portano in quella direzione…
“La Mezza Maratona di Viterbo rappresenta la concretezza della collaborazione tra enti nazionali ed europei. Iniziative come queste promuovono lo sport e accorciano le distanze per più inclusione e integrazione.” @dani_sabatini su delega del Presidente @ - X Vai su X
Tutte le ultime news in vista della 19esima edizione della Mezza Maratona di Crema in programma domenica 9 novembre - facebook.com Vai su Facebook
In 1500 in strada per la prima mezza maratona di Viterbo - Si è svolta questa mattina in occasione della 10/ma settimana europea dello sport la prima Half Marathon di Viterbo. Secondo msn.com
Marouan Razine ha vinto al Mezza Maratona di Viterbo. Prima tra le donne Sara Pastore - Il mezzofondista di 34 anni dell'Esercito ha tagliato per primo il traguardo con il ... Da msn.com