Mettere la dermatite al minimo
Due incontri gratuiti: al pubblico Policlinico di Milano dopodomani (martedì 30 settembre) alle 16 con la dottoressa Silvia Mariel Ferrucci, e mercoledì 15 ottobre, alle 17, con Alessandra Narcisi al centro congressi del privato Humanitas di Rozzano. L’oggetto è la dermatite atopica, infiammazione della cute recidivante e cronica che può compromettere la qualità della vita a causa del prurito che può rendere difficile dormire, studiare e lavorare e delle manifestazioni sulla pelle che possono influire negativamente sull’autostima e sulla socialità. Il messaggio è che si può ridurre al massimo l’impatto della dermatite sulla propria quotidianità: "MyDa", nome dell’iniziativa, è l’acronimo di "Minimal Disease Activity", un approccio che i dermatologi racconteranno ai pazienti il cui obiettivo è “mettere al minimo” la malattia, come se si trattasse di un motore a scoppio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Network collaborativo in dermatite atopica è il tema dell'evento formativo (8 crediti Ecm) in programma a Brindisi il 17 ottobre, dalle 9, nella sala convegni della Asl, in via Napoli. Obiettivo del congresso aggiornare i professionisti sulla gestione terapeutica inte
