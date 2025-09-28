mettere la dermatite al minimo

Due incontri gratuiti: al pubblico Policlinico di Milano dopodomani (martedì 30 settembre) alle 16 con la dottoressa Silvia Mariel Ferrucci, e mercoledì 15 ottobre, alle 17, con Alessandra Narcisi al centro congressi del privato Humanitas di Rozzano. L’oggetto è la dermatite atopica, infiammazione della cute recidivante e cronica che può compromettere la qualità della vita a causa del prurito che può rendere difficile dormire, studiare e lavorare e delle manifestazioni sulla pelle che possono influire negativamente sull’autostima e sulla socialità. Il messaggio è che si può ridurre al massimo l’impatto della dermatite sulla propria quotidianità: "MyDa", nome dell’iniziativa, è l’acronimo di "Minimal Disease Activity", un approccio che i dermatologi racconteranno ai pazienti il cui obiettivo è “mettere al minimo” la malattia, come se si trattasse di un motore a scoppio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

