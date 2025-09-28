mette marit di norvegia e la storia con morten il padre di marius vita sfrenata e separazione

Oggi la Principessa Mette-Marit di Norvegia è riconosciuta per il suo impegno istituzionale e il suo stile sobrio, ma negli anni ’90 conduceva una vita molto diversa. La diretta interessata non ha mai nascosto di aver vissuto un periodo turbolento, quando era una ventenne, e passava da un festino all’altro in cui gli ospiti facevano uso regolare di droghe, come l’ecstasy. È stato in quel periodo che ha incontrato Morten Borg, un uomo con cui ha vissuto un’appassionante quanto breve relazione che ha portato alla nascita del figlio Marius Borg. La storia d’amore tra Mette-Marit di Norvegia e Morten Borg. 🔗 Leggi su Dilei.it

