Meteo | Previsioni per lunedì 29 settembre

Modenatoday.it | 28 set 2025

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3023m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

