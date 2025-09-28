Meteo | Previsioni per lunedì 29 settembre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3023m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: meteo - previsioni

