Meteo Mario Giuliacci | meno 10 gradi inizia una settimana da incubo

Nel corso della prossima settimana l’Italia sarà teatro di una fase meteorologica particolarmente movimentata, caratterizzata da forti contrasti atmosferici che daranno vita a fenomeni intensi e diffusi. L’arrivo di correnti fredde in ingresso sul Mediterraneo si scontrerà con le masse d’aria più calde già presenti, generando una sequenza di eventi che spaziano da temporali violenti a un sensibile calo delle temperature, fino alla formazione di un ciclone sul Mar Ionio in grado di colpire duramente le regioni del Sud. Questo è quanto spiega nel dettaglio il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: meno 10 gradi, inizia una settimana da incubo

