Meteo le previsioni in Campania per domenica 28 settembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 28 settembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2831m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.

In questa notizia si parla di: meteo - previsioni

