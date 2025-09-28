Meteo che tempo farà | le previsioni della Protezione Civile
Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 29 e martedì 30 settembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 28 settembre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “aria fresca in quota mantiene ancora una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: meteo - tempo
Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni
Il meteo per il fine settimana: bel tempo, con qualche 'brivido'
Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile
#Meteo #Sardegna #27settembre - Tempo spiccatamente instabile con cielo molto nuvoloso. Venti tendenzialmente moderati e mari in generale poco mossi. Temperature medie comprese tra 17 e 27°C. - facebook.com Vai su Facebook
#meteo #toscana previsioni a medio termine: tempo in prevalenza stabile e più fresco con venti da orientali Vai su X
Meteo, breve pausa dal maltempo con la nuova settimana. Ma temperature sotto la media - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, breve pausa dal maltempo con la nuova settimana. Si legge su tg24.sky.it
Previsioni meteo: tempo instabile, nei prossimi giorni arriva l'aria fredda - Nei primi giorni di ottobre è previsto l'arrivo di aria piuttosto fredda, che potrebbe portare ... Segnala tg24.sky.it