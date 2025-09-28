Meteo che tempo farà domani lunedì 29 settembre Previsioni per la settimana

ABBONATI A DAYITALIANEWS Previsioni settimanali. Dopo un weekend caratterizzato da condizioni meteo instabili, la nuova settimana porterà un miglioramento del tempo su gran parte dell’Italia, almeno fino a martedì. Le temperature, però, resteranno sotto la media stagionale, con valori freschi soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino. Non si esclude un possibile ritorno del caldo verso domenica 5 ottobre. Secondo il Centro Meteo Italiano, all’inizio della settimana ci sarà una breve pausa dal maltempo, con ampie schiarite in quasi tutto il Paese. Tuttavia, sono previsti residui fenomeni mattutini sulle coste adriatiche della Puglia e, nel pomeriggio, sull’Appennino meridionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

