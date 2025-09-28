Meteo in miglioramento su gran parte d'Italia, salvo residua instabilità sui settori orientali. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, a inizio settimana avremo una breve pausa dal maltempo con "ampie schiarite sull'Italia, salvo residui disturbi al mattino sulle coste adriatiche della Puglia e nel pomeriggio sull'Appennino meridionale. Qualche acquazzone tornerà dalla sera tra Friuli e Veneto". Le temperature, "si manterranno vicine alle medie del periodo con valori massimi mediamente attorno ai +22+24 C con punte di +24+26 C al sud e Sardegna. Fresco di notte ed al primo mattino con valori minimi attesi anche al di sotto dei +10 C sulla Pianura Padana centro-occidentale e zone interne del centro". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Meteo, breve pausa dal maltempo con la nuova settimana. Ma temperature sotto la media