Meteo breve pausa dal maltempo con la nuova settimana Ma temperature sotto la media
Meteo in miglioramento su gran parte d'Italia, salvo residua instabilità sui settori orientali. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, a inizio settimana avremo una breve pausa dal maltempo con "ampie schiarite sull'Italia, salvo residui disturbi al mattino sulle coste adriatiche della Puglia e nel pomeriggio sull'Appennino meridionale. Qualche acquazzone tornerà dalla sera tra Friuli e Veneto". Le temperature, "si manterranno vicine alle medie del periodo con valori massimi mediamente attorno ai +22+24 C con punte di +24+26 C al sud e Sardegna. Fresco di notte ed al primo mattino con valori minimi attesi anche al di sotto dei +10 C sulla Pianura Padana centro-occidentale e zone interne del centro". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
