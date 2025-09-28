Meteo aria fredda dalla Russia piomba sull’Italia Venti a 100km h e violento maltempo

Roma, 28 settembre 2025 – La prossima settima si spalancheranno le porte dell’autunno vero. Dopo il primo assaggio di questi giorni le temperature subiranno un ulteriore crollo portando le minime in Pianura padana anche sotto i 10 gradi. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che la nuova stagione è entrata nel vivo e che, a parte una temporanea pausa nei prossimi giorni, continuerà. Da martedì sera-notte, infatti, lo scenario meteorologico si farà quasi anomalo per il periodo. Per mercoledì 1 ottobre, i modelli previsionali indicano una decisa irruzione di aria gelida proveniente dalla Russia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meteo, aria fredda dalla Russia piomba sull’Italia. Venti a 100km/h e violento maltempo

