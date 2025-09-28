Messa in tv 28 settembre 2025 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming
, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 28 settembre 2025? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 28 settembre In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 28 settembre 2025, alle ore 10 da Piazza San Pietro, presieduta da Papa Leone, in occasione del Giubileo dei Catechisti. 🔗 Leggi su Tpi.it
SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 27 Settembre 2025 - 4° giorno della Novena di San Francesco. Santa Messa. Noi frati del Sacro Convento ti invitiamo a unirti a noi nella Basilica di san Francesco in Assisi, per la celebrazione eucaristica e la processione alla cri - facebook.com Vai su Facebook
