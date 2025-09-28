il cast di “il diavolo veste prada 2” si distingue durante la fashion week di milano. Le riprese del tanto atteso sequel di “Il diavolo veste Prada” sono attualmente in corso, ma il cast ha deciso di fare una pausa per sorprendere i fan in occasione della Fashion Week di Milano. Questa apparizione speciale ha riscosso grande attenzione, grazie alla presenza delle celebrità nei panni dei loro iconici personaggi. una sorpresa tra sfilate e moda. Durante l’evento, gli spettatori hanno assistito a un momento unico: le star coinvolte nel progetto si sono presentate sulla passerella indossando gli abiti e gli accessori che hanno reso famosi i loro personaggi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Meryl Streep sorprende a Milano nei panni di Miranda Priestly nel diavolo veste Prada