Meret o Milinkovic-Savic il ballottaggio resta serrato | cosa filtra per Milan-Napoli

28 set 2025

Resta aperto il ballottaggio per il portiere titolare nella sfida contro i rossoneri: Antonio Conte avrebbe ancora dei dubbi e la decisione finale resta incerta  Il dualismo in porta accompagnerà il Napoli per tutto il corso della stagione. Lo aveva fatto intendere lo stesso Antonio Conte in persona nella conferenza stampa di presentazione della squadra in estate. La scelta di acquistare un calciatore come Milinkovic-Savic non è stata affatto casuale e ha significato un fattore importante nella competizione per la titolarità tra i pali. Bisognava alzare ulteriormente l’asticella, anche in porta, e così è stato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

