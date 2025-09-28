Mercoledì stagione 3 presenta un membro della famiglia Addams

La serie televisiva Wednesday si prepara a sorprendere nuovamente gli appassionati con l’arrivo della sua terza stagione, già confermata prima ancora dell’uscita della seconda. La narrazione continuerà ad approfondire i misteri e le dinamiche della famiglia Addams, promettendo colpi di scena che potrebbero coinvolgere anche personaggi finora mai visti in scena. anticipazioni sulla trama e nuovi personaggi in Wednesday stagione 3. il ritorno di un membro scomparso della famiglia addams. Uno dei principali enigmi lasciati in sospeso nella seconda stagione riguarda Ophelia Frump, la zia di Wednesday, ritenuta morta ma successivamente ritrovata viva e rinchiusa nel seminterrato di Grandmama Frump. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

