Mercoledì 2 Jenna Ortega confessa | Girare la scena in cui diventavo Enid è stato terrificante
La star della serie Netflix ha raccontato la bizzarra sensazione vissuta in un episodio in cui si è 'scambiata' il personaggio con Emma Myers. In un'intervista al Tudum di Netflix, Jenna Ortega e Emma Myers hanno svelato il timore che entrambe avevano nel doversi 'scambiare' il personaggio in un episodio della seconda stagione di Mercoledì. Una sensazione molto particolare per le due attrici, abituate ad interpretare i rispettivi personaggi ma obbligate a doversi immedesimare in un altro ruolo. Il timore di Jenna Ortega per lo scambio di ruolo con Emma Myers Nella seconda stagione di Mercoledì, la protagonista scambia accidentalmente il corpo con la sua amica e compagna di stanza della Nevermore Academy, Enid Sinclair, interpretata da Emma Myers. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
È il compleanno di Jenna Marie Ortega, amata dal grande pubblico soprattutto per il suo ruolo iconico di Mercoledì I dettagli nell'articolo di Michaela Alfano
Lady Gaga in Mercoledì 2?/ Jenna Ortega: “Netflix l’adorerebbe, ecco il suo ruolo…” - Jenna Ortega, protagonista di Mercoledì, serie tv record di Netflix, è stata intervistata sulla possibilità che Lady Gaga possa entrare a far parte del cast dello stesso telefilm Lady Gaga potrebbe ... Scrive ilsussidiario.net
Jenna Ortega agli Emmy Awards 2025 con l'abito gioiello di Givenchy riporta in auge il look “nude” - Non per la protagonista di "Mercoledì", che all'edizione 2025 dei premi della TV ha sfoggiato una spettacolare (e rivelatrice) creazione di Sarah Burton per Give ... Segnala vogue.it