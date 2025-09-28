Mercoledì 2 Jenna Ortega confessa | Girare la scena in cui diventavo Enid è stato terrificante

La star della serie Netflix ha raccontato la bizzarra sensazione vissuta in un episodio in cui si è 'scambiata' il personaggio con Emma Myers. In un'intervista al Tudum di Netflix, Jenna Ortega e Emma Myers hanno svelato il timore che entrambe avevano nel doversi 'scambiare' il personaggio in un episodio della seconda stagione di Mercoledì. Una sensazione molto particolare per le due attrici, abituate ad interpretare i rispettivi personaggi ma obbligate a doversi immedesimare in un altro ruolo. Il timore di Jenna Ortega per lo scambio di ruolo con Emma Myers Nella seconda stagione di Mercoledì, la protagonista scambia accidentalmente il corpo con la sua amica e compagna di stanza della Nevermore Academy, Enid Sinclair, interpretata da Emma Myers. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

