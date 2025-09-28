Mercogliano celebra dieci anni di Comunità Accogliente

Ieri a Mercogliano si sono celebrati dieci anni di attività dell’associazione di volontariato Comunità Accogliente di Mercogliano. Un anniversario che ha unito memoria, impegno civile e festa, tra il racconto delle esperienze e la condivisione dei gesti quotidiani di solidarietà.Le parole delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

mercogliano celebra dieci anniL’associazione di volontariato ‘Comunità Accogliente’ celebra i 10 anni di attività: eventi ad Avellino e Mercogliano - L’Associazione di Volontariato “Comunità Accogliente”, da dieci anni punto di riferimento per l’integrazione e il sostegno dei migranti nella provincia di Avellino, per ... Riporta corriereirpinia.it

