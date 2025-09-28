Mercedesz Henger svela in diretta il sesso e il nome del suo bambino

Mercedesz Henger, in dolce attesa, svela il sesso e il nome del suo bambino durante un programma televisivo. Un momento emozionante che ha catturato l'attenzione del pubblico, rivelando dettagli personali che rendono la sua esperienza unica e condivisibile.

Mercedesz Henger incinta: l’annuncio che ha sorpreso tutti

“Abbiamo tenuto questo segreto finora”. Mercedesz Henger incinta, annuncio a sorpresa: chi è il fidanzato

Mercedesz Henger è incinta: “Abbiamo tenuto questo segreto per un po’”

Mercedesz Henger, incinta, svela il nome (particolare) scelto per il bebè - La figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi è al quinto mese di gravidanza. Si legge su today.it

Mercedesz Henger svela come si chiamerà la sua bambina e presenta il papà - Nello studio di Verissimo, Mercedesz Henger ha presentato il suo nuovo compagno e ha anche rivelato il nome della bambina che aspettano ... ultimenotizieflash.com scrive