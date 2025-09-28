Mercato Juventus questo bianconero è sempre più verso l’addio | un top club fa sul serio avviati i primi contatti
Mercato Juventus, Romano svela i retroscena: un top club fa sul serio per quel bianconero. Ci sono novità. Le parole di Giorgio Chiellini sono state chiare: Dusan Vlahovic resterà alla Juventus fino alla scadenza del suo contratto, il 30 giugno 2026. Una dichiarazione che, se da un lato ha chiuso la porta a una cessione immediata, dall’altro ha ufficialmente dato il via alla corsa per assicurarsi il bomber a parametro zero. Come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i top club europei si stanno già muovendo. Secondo la ricostruzione del giornalista, la strada per il futuro è ormai tracciata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mercato - juventus
Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri
Mercato Juventus, Conceicao insieme a Sancho è possibile! Clamorosa idea: per andare in porto dovrà essere sacrificato questo bianconero. Tutti gli aggiornamenti
Quotidiani sportivi, le prime pagine: Jashari-Milan e mercato Juventus
#Juventus , dov'è finito #Locatelli ? Dai 90' in panchina con l'Atalanta ai rumors di mercato sul West Ham https://calciomercato.com/liste/juventus-tra-campo-e-mercato-locatelli-e-bilico-cosa-risulta-sull-interesse-del-west-ham/blta444145cb9048c65… - X Vai su X
Dusan Vlahovic finirà nuovamente sul mercato Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus proverà a cedere l’attaccante serbo nonostante l’ottimo inizio di stagione Sull’ex Fiorentina si registra l’interesse di Chelsea e Manchester United, pronte ad anti - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Juve: futuro in bilico per questo big bianconero? La Premier League potrebbe bussare alla porta nei prossimi mesi… Indiscrezione dall’Inghilterra - Mercato Juve: questo big bianconero ha un futuro in bilico a Torino? Secondo juventusnews24.com
Mercato Juventus, tutta la verità sul terzino accostato ai bianconeri in estate: la risposta di Comolli non si era fatta attendere. Il retroscena - Mercato Juventus, tutta la verità sul terzino accostato ai bianconeri in estate: la rivelazione del giornalista Il calciomercato Juve estivo si è chiuso senza l’arrivo di un nuovo terzino destro, ma n ... Segnala juventusnews24.com