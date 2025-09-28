Meravigliosi Ballando con le stelle tra maestro e allieva è nato l’ amore?
Ma è Ballando con le Stelle o Uomini e Donne? No, perché a guardare le coppie, i flirt, i momenti hot – sul palco e dietro le quinte – dei concorrenti del dancing show di Rai1 il dubbio è più che lecito. E ieri, sabato 27 settembre, l'amato programma ha ripreso ad affascinare e incuriosire gli italiani. Tante le scene da ricordare, ma una coppia, in particolare, ha colpito nel segno. La prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 non ha offerto solo passi di danza: tra le esibizioni è emersa una scintilla suggestiva tra Andrea Delogu e il maestro Nikita Pedrotti, che ha incuriosito pubblico e colleghi.
Bianca Guaccero festeggia l'anniversario del primo bacio con Giovanni Pernice, suo attuale compagno, conosciuto proprio durante la loro partecipazione a Ballando, lei concorrente, lui maestro di ballo. Dolcissima la dedica di una innamoratissima Bianca per
Alba Parietti sul ritorno di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle: "Sei e resti una numero uno"
Ballando con le stelle compie 20 anni: Milly Carlucci presenta il cast e che cast! - Da Barbara D'Urso a Fabio Fognini, da Paolo Belli a Martina Colombari: una stagione speciale per il ventennale, tra nuovi ingressi, grandi ritorni e tanta adrenalina ...