Meravigliosi Ballando con le stelle tra maestro e allieva è nato l’ amore?

Ma è Ballando con le Stelle o Uomini e Donne? No, perché a guardare le coppie, i flirt, i momenti hot – sul palco e dietro le quinte – dei concorrenti del dancing show di Rai1 il dubbio è più che lecito. E ieri, sabato 27 settembre, l’amato programma ha ripreso ad affascinare e incuriosire gli italiani. Tante le scene da ricordare, ma una coppia, in particolare, ha colpito nel segno. La prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 non ha offerto solo passi di danza: tra le esibizioni è emersa una scintilla suggestiva tra Andrea Delogu e il maestro Nikita Pedrotti, che ha incuriosito pubblico e colleghi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it