Meno male che Giorgia c' è
Ho visto uno stralcio sui tg dell'intervento di Giorgia Meloni all'ottantesima assemblea generale dell'Onu. Mi ha incuriosito, in quel minuto scarso di video, la sua maniera di essere padrona della situazione, sorvolando i guai del mondo e l'aula (attenta e strapiena) con un volo di parole senza paracadute: la telecamera ha mostrato che aveva un quadernetto sul leggio, con tre righe di appunti. È stato mercoledì scorso, lo so, ma non è che mi sono svegliato tardi. È che il provincialismo ombelicale dell'informazione italiana obbedisce da sempre al suo Goebbels interiore, il quale stavolta ha imposto di martellare nella testa degli italiani, da mane a sera, l'idea che le sorti della pace del mondo e dei bambini di Gaza fossero appese alle gigionesche imprese degli scalcagnati amichetti della sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
