Mel Gibson tifa Roma la star all’Olimpico con sciarpa giallorossa
(Adnkronos) – Anche Mel Gibson allo stadio Olimpico per tifare Roma nel match che i giallorossi vincono 2-0 contro il Verona. La star di Hollywood si presenta in tribuna d'onore con una sciarpa giallorossa per la sfida che lancia la squadra di Gasperini ai vertici della Serie A. Gibson è in Italia per girare La Passione . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
