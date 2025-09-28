Mediobanca | ecco chi è Luigi Lovaglio il banchiere invisibile che l’ha conquistata
Eccolo qua, Luigi Lovaglio: il banchiere che nessuno ha visto arrivare. Ora, gran sorpresa, sta per conquistare Mediobanca, il tempio del capitalismo italiano e di quella che un tempo veniva definita la finanza laica perché di ispirazione massonica e anticlericale. Anche se poi i fili si aggrovigliano: il regista di Mediobanca, Raffaele Mattioli, presidente della Comit, è seppellito nell’abbazia di Chiaravalle, alle porte di Milano, in terra sconsacrata. Ospitava le spoglie di Guglielma la Boema, prima beata e poi giudicata strega. Ma Enrico Cuccia, il fondatore, andava in chiesa tutti i giorni e anche Lovaglio, il conquistatore dell’istituto, è un cattolico praticante. 🔗 Leggi su Panorama.it
