Medcare il dispositivo elettronico per gestire i farmaci senza più dimenticarli inventato dai due ragazzi geniali di Rimini

Rimini, 28 settembre 2025 – Gestire l’assunzione quotidiana dei farmaci non sarà più un problema. Basta dimenticanze o confusione: grazie a Medcare, un dispositivo elettronico ideato da due giovani rimines i, tutto diventa semplice e sicuro. Federico Conte e Sultan Islaovsk i, entrambi ventenni ed ex studenti dell’ Istituto tecnico Belluzzi di Rimini, sono le menti dietro questo progetto, nato tra i banchi di scuola e già pronto a spiccare il volo. Medcare è un dispenser intelligente che organizza la terapia farmacologica in totale autonomia. "Si inseriscono i blister, si imposta il promemoria e il gioco è fatto – spiegano i due inventori –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Medcare, il dispositivo elettronico per gestire i farmaci senza più dimenticarli inventato dai due ragazzi geniali di Rimini

In questa notizia si parla di: medcare - dispositivo

“Il braccialetto elettronico mi ha salvato e oggi ho ritrovato la serenità” - Ma il dispositivo elettronico che è stato consegnato a me e anche a mio figlio dalla polizia, ... Scrive repubblica.it

Macerata, lei dimentica il dispositivo e l'ex molesto col braccialetto elettronico può avvicinarsi: arrestato - Lei dimentica il dispositivo e l'ex molesto col braccialetto elettronico può avvicinarsi: arrestato. Lo riporta corriereadriatico.it