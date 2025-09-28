Medagliere Mondiali ciclismo 2025 | vince l’Olanda Italia settima con l’oro di Finn

I Paesi Bassi si sono imposti nel medagliere dei Mondiali 2025 di ciclismo con due ori, un argento e un bronzo. I successi degli juniores Megan Arens e Michiel Mouris a cronometro hanno permesso agli oranje di chiudere davanti a tutti, precedendo la Gran Bretagna (due ori con Zoe Baeckstedt nella cronometro U23 e Haddy Hudson nella prova in linea juniores). L’Italia ha concluso in sesta posizione con l’oro di Lorenzo Finn tra gli under 23, l’argento di Chantal Pegolo tra le juniores e il bronzo di Federica Venturelli nella cronometro under 23. Di seguito il medagliere dei Mondiali 2025 di ciclismo. 🔗 Leggi su Oasport.it

