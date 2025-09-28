Meda si rialza | il messaggio degli angeli del fango

Una settimana che Meda e i medesi non dimenticheranno: la città travolta dal fiume e dal fango, case e box allagati, negozi finiti a mollo e c’è chi non riaprirà più. Ieri pomeriggio, poi, il Tarò è esondato ancora e la paura è stata grande pensando a quello che era successo pochi giorni prima. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Meda si rialza dopo l’alluvione: "Liberiamo la città dai rifiuti. La fine dell’emergenza è lontana"

meda rialza messaggio angeliMaltempo a Meda, un esercito di giovani angeli del fango da mattina a sera: il cuore d’oro di 600 volontari - Città allagata dopo la furia del maltempo, tantissimi i ragazzi in prima linea per ripulire le strade. Scrive msn.com

