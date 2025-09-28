Mazzano scontro tra Bmw e microcar | due 17enni feriti e ricoverati in ospedale
Il sabato sera appena trascorso si è concluso in un campo, per la microcar coinvolta nell’incidente con una berlina Bmw a Mazzano, lungo la Strada provinciale 114 (via Padana Superiore) all’altezza del centro revisioni “Service Car”. L’impatto, avvenuto intorno alle 23.15, è stato particolarmente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
