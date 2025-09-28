Maxi emergenza Ad Ampugnano ’scontro tra minibus con settanta feriti’
Circa 200 unità presenti alla simulazione di maxi emergenza ieri all’Aeroporto di Ampugnano. Una simulazione finalizzata all’addestramento periodico del personale sanitario della centrale Operativa 118 Siena-Grosseto e delle associazioni di volontariato della provincia di Siena. Nell’esercitazione sono stati coinvolti il personale sanitario della centrale operativa 118 Siena-Grosseto Asl Toscana Sud Est, medici e infermieri tirocinanti in formazione presso l’Università degli studi di Siena, il comitato Croce Rossa Italiana di Siena, Coordinamento Pubbliche assistenze provincia di Siena, Coordinamento Misericordie provincia di Siena e l’Associazione Radio Amatori CB Palio di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
emergenza - ampugnano
