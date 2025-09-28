Maxi controlli contro la malamovida | trovata droga e identificate 59 persone

28 set 2025

Serata di maxi controlli, quella di ieri sabato 27 settembre, per contrastare la piaga della malamovida. Numerose pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale di Monza hanno effettuato una serie di controlli nelle vie del centro e in via Bergamo. Il tutto con il supporto dell’unità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - malamovida

