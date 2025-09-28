Mauro Marin ha picchiato l’ex compagna | il vincitore del Grande Fratello 10 condannato per percosse

Il tribunale di Sulmona ha condannato Mauro Marin a 20 giorni per percosse nei confronti dell’ex compagna. Ne dà notizia il Corriere del Veneto, che riporta come i fatti contestati nel processo conclusosi il 25 settembre scorso risalgano a un lasso di tempo compreso tra settembre 2022 e l’inizio del 2023. L’episodio più grave sarebbe datato 11 gennaio di due anni fa e sarebbe avvenuto a a casa della donna – a Sulmona – dove, stando all’accusa, l’ex vincitore del Grande Fratello l’avrebbe spinta contro una colonna della taverna, “premendole una mano sul volto”. La difesa di Marin, affidata all’avvocata Maria Romilda Ratiglia, parla di “un abbraccio troppo stretto che però non era stato gradito dalla donna” e fa sapere: “Leggeremo le motivazioni delle sentenza e poi presenteremo appello”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

