mattia bottolo un biologo campione del mondo di volley con le sue battute fulminanti

Il mondo del volley italiano ha un nuovo trascinatore, e il suo nome è Mattia Bottolo. Lo schiacciatore classe 2000 si è affermato come un elemento cruciale nell’ Italvolley ai Mondiali appena vinti grazie a un 3 a 1 in finale sulla Bulgaria, reso possibile anche dalle sue battute straordinarie. La sua prestazione, in questo torneo iridato, è stata fondamentale per il superamento della fase a gironi e per la finalissima. La carriera di Mattia Bottolo è stata una rapida ascesa. Giovanissimo, è entrato a far parte della Nazionale, conquistando l’Europeo nel 2021 a soli 21 anni e il Mondiale l’anno successivo, a 22. 🔗 Leggi su Cultweb.it

