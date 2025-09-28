Mattia Bottolo da riserva a showman nella finale dei Mondiali | Ha del miracoloso chi se lo aspettava?

Fino allo scorso 23 agosto, Mattia Bottolo era l’annunciata riserva alle spalle di Alessandro Michieletto e Daniele Lavia. Un ottimo schiacciatore, reduce da una stagione decisamente convincente con la maglia di Civitanova (vittoria della Coppa Italia e finale scudetto persa contro Perugia), che però partiva dietro ai due martelli di Trento. Il grave infortunio rimediato da Daniele Lavia in allenamento a Verona ha catapultato il 25enne veneto in una nuova dimensione: dalla panchina al ruolo di titolare accanto a Michieletto per i Mondiali 2025 di volley maschile. Si è fatto trovare pronto, infilando una serie di prestazioni convincenti nel corso della rassegna iridata, rispondendo sempre presente a Manila, trovando una buona intesa con Simone Giannelli, giocando in maniera propositiva in attacco con un repertorio ampio e contribuendo con una serie di difese importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

