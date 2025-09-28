Permesso di soggiorno a punti. L’immigrazione è uno dei temi di questo secolo. Decreti flussi, manifestazioni e polemiche politiche provano a tracciare quello che vogliamo essere. Dalla grande sostituzione fino alla remigrazione il dibattito è aperto. In questi termini il vicepresidente del Consiglio, ieri mattina ai microfoni di Mattino Cinque News su Canale 5, Matteo Salvini è entrato a gamba tesa sulla questione. «Come Lega e governo stiamo lavorando», ha detto, «per il permesso di soggiorno a punti come la patente di guida così se commetti reati o infrazioni ti tolgo i punti e alla fine viene rispedito nel tuo Paese». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Matteo Salvini, la proposta: "Per gli immigrati un permesso a punti"