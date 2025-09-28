Matteo Renzi racconta la scuola come campo di resilienza | I miei figli hanno resistito alla pressione del cognome grazie a insegnanti straordinari

Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio e attuale leader di Italia Viva, nell’ultima puntata del podcast “One More Time” condotto da Luca Casadei, ha aperto le porte della sua dimensione privata, tratteggiando il profilo di marito orgoglioso e padre di tre figli capaci di “resistere alle pressioni” generate dalla notorietà. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Matteo Renzi: «Ho messo i miei figli in difficoltà per colpa del cognome. Senza Agnese questa partita non l’avrei vinta. Berlusconi è stato il politico che mi è stato ... - Nell’ultima puntata di One More Time, il podcast di Luca Casadei, il leader di Italia Viva si racconta come marito orgoglioso di Agnese e padre di tre ragazzi che hanno saputo resistere alle pressioni ... Scrive vanityfair.it

Matteo Renzi: “I miei figli erano giudicati a scuola per il cognome. Sono stati bravi i loro docenti, qualcuno un po’ meno” - L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, oggi leader di Italia Viva, è stato protagonista dell’ultima puntata del podcast One More Time di Luca Casadei uscita oggi, 26 settembre. Lo riporta tecnicadellascuola.it