Mattarella | la scuola luogo di amicizia inclusione e rispetto Ecco le parole che porteremo con noi
La scuola è ovunque. Ovunque ci siano persone, di ogni età, che vogliono scambiarsi esperienze. Imparare e insegnare, reciprocamente, mai a senso unico. Conoscenza e apprendimento, ma anche valori e umanità, con cui costruire relazioni positive, fondate su responsabilità, partecipazione e rispetto reciproco. E' il messaggio dell'edizione 2025 di "Tutti a scuola”, la cerimonia annuale di apertura. 🔗 Leggi su Feedpress.me
