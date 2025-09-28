Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian focus su energia e nuovi equilibri

Iltempo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Mattarella sarà da questa sera ad Astana, in Kazakistan, per poi fare tappa da martedì a Baku, in Azerbaigian. La nuova missione del capo dello Stato in Asia centrale conferma quanto l'area sia considerata sempre più strategica, da un punto di vista sia geopolitico che diplomatico. Rapporti economici ed energetici in crescita, passi in avanti per quel che riguarda le riforme interne e i processi di modernizzazione, un tentativo di emancipazione dalle superpotenze vicine, come Russia, Cina e Iran, e - nel difficile contesto internazionale segnato da "una guerra mondiale a pezzi" - la volontà di portare avanti un progetti di pace 'a pezzi', a partire dal Caucaso meridionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mattarella in kazakistan e azerbaigian focus su energia e nuovi equilibri

© Iltempo.it - Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian, focus su energia e nuovi equilibri

In questa notizia si parla di: mattarella - kazakistan

mattarella kazakistan azerbaigian focusMattarella arrivato ad Astana, al via la visita di due giorni - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ad Astana - Scrive ansa.it

Mattarella in Kazakistan, un Paese ormai strategico - Non solo idrocarburi, ma anche tanta geopolitica: il presidente Sergio Mattarella atterra ad Astana per una visita ufficiale in Kazakistan e i dossier da affrontare che porta con sè spaziano ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Kazakistan Azerbaigian Focus