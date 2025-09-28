Sergio Mattarella sarà da questa sera ad Astana, in Kazakistan, per poi fare tappa da martedì a Baku, in Azerbaigian. La nuova missione del capo dello Stato in Asia centrale conferma quanto l'area sia considerata sempre più strategica, da un punto di vista sia geopolitico che diplomatico. Rapporti economici ed energetici in crescita, passi in avanti per quel che riguarda le riforme interne e i processi di modernizzazione, un tentativo di emancipazione dalle superpotenze vicine, come Russia, Cina e Iran, e - nel difficile contesto internazionale segnato da "una guerra mondiale a pezzi" - la volontà di portare avanti un progetti di pace 'a pezzi', a partire dal Caucaso meridionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iltempo.it - Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian, focus su energia e nuovi equilibri