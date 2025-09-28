Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian focus su energia e nuovi equilibri
Sergio Mattarella sarà da questa sera ad Astana, in Kazakistan, per poi fare tappa da martedì a Baku, in Azerbaigian. La nuova missione del capo dello Stato in Asia centrale conferma quanto l'area sia considerata sempre più strategica, da un punto di vista sia geopolitico che diplomatico. Rapporti economici ed energetici in crescita, passi in avanti per quel che riguarda le riforme interne e i processi di modernizzazione, un tentativo di emancipazione dalle superpotenze vicine, come Russia, Cina e Iran, e - nel difficile contesto internazionale segnato da "una guerra mondiale a pezzi" - la volontà di portare avanti un progetti di pace 'a pezzi', a partire dal Caucaso meridionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: mattarella - kazakistan
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ad Astana - capitale del Kazakistan - per una visita ufficiale di due giorni. Il capo dello Stato, prima di fare rientro in Italia, farà anche una tappa a Baku capitale dell'Azerbaigian. #ANSA https://ansa.it/s - X Vai su X
Appello per il piccolo Adelio Bocci, in Kazakistan dal 2015: Ciatdm chiede interventi urgenti #ROMA – Un appello accorato per il ritorno in Italia del piccolo Adelio Bocci, il bambino originario del Brindisino portato in #Kazakistan dalla madre senza il consens - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella arrivato ad Astana, al via la visita di due giorni - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ad Astana - Scrive ansa.it
Mattarella in Kazakistan, un Paese ormai strategico - Non solo idrocarburi, ma anche tanta geopolitica: il presidente Sergio Mattarella atterra ad Astana per una visita ufficiale in Kazakistan e i dossier da affrontare che porta con sè spaziano ... Segnala ansa.it